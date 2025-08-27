HomeIonio

Corigliano Rossano, perdite d’acqua in zona San Francesco: il Comune chiarisce che la competenza è del Consorzio

Il Comune chiarisce che non è parte in causa e che il Consorzio di Bonifica sta procedendo alla chiusura dell'acqua destinata agli impianti di irrigazione di zone agricole. Da domani gli addetti procederanno con i lavori di riparazione

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano Rossano in una nota puntualizza che la perdita d’acqua che si registra da qualche giorno in contrada San Francesco a Corigliano Scalo è stata già segnalata al Consorzio di Bonifica che è l’ente competente. “Il Consorzio si è già attivato procedendo alla chiusura dell’acqua che è destinata agli impianti di irrigazione di alcune zone agricole – chiarisce il Comune ionio –  Già domani gli addetti del Consorzio procederanno con i lavori di riparazione della perdita“.

“Pertanto nella problematica specifica il Comune non è parte in causa, e non si tratta di acqua destinata alle civili abitazioni. – chiarisce e conclude l’ente – Il settore di competenza, comunque, sta monitorando la situazione affinché il Consorzio possa ripristinare la perdita al più presto”.

