Corigliano Rossano, perdite d’acqua in zona San Francesco: il Comune chiarisce che la competenza è del Consorzio

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano Rossano in una nota puntualizza che la perdita d’acqua che si registra da qualche giorno in contrada San Francesco a Corigliano Scalo è stata già segnalata al Consorzio di Bonifica che è l’ente competente. “Il Consorzio si è già attivato procedendo alla chiusura dell’acqua che è destinata agli impianti di irrigazione di alcune zone agricole – chiarisce il Comune ionio – Già domani gli addetti del Consorzio procederanno con i lavori di riparazione della perdita“.

“Pertanto nella problematica specifica il Comune non è parte in causa, e non si tratta di acqua destinata alle civili abitazioni. – chiarisce e conclude l’ente – Il settore di competenza, comunque, sta monitorando la situazione affinché il Consorzio possa ripristinare la perdita al più presto”.