Corigliano-Rossano, per un nuovo asilo nido in contrada Boscarello: potrà ospitare fino a 63 bambini

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Un nuovo asilo nido a Corigliano Rossano in contrada Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori, che sono finanziati con fondi del PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza) per un importo di euro 1.520.000,00. Il progetto si pone il fine di realizzare una struttura scolastica sede di un nido di infanzia a basso impatto ambientale con l’esigenza di creare un nuovo servizio in una parte di territorio in crescita abitativa. La realizzazione dell’intervento intende offrire un primo contributo alla molteplice e coordinata finalità: di realizzare l’esecuzione dell’opera secondo criteri di basso impatto ambientale; di definire e rendere attuativo un organico piano-programma progettazione; di ingenerare una sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della qualità del costruito, della mobilità e su un rinnovato e più piacevole utilizzo degli edifici e degli spazi pubblici; di ottenere uno spazio urbano riqualificato e riconoscibile nelle sue valenze ambientali di pregio e nelle sue funzioni di passeggio e spazio di relazione sociale complesso; di introdurre una progettazione di qualità della struttura pubblica, mediante la progettazione degli spazi interni ed esterni.

Il progetto mira a soddisfare l’esigenza di accogliere i bambini iscritti all’asilo d’infanzia in spazi adeguati, sicuri, salubri e accoglienti, con spazi interni flessibili e modulabili, realizzati con materiali di qualità e che necessitano di una bassa manutenzione. Il nuovo edificio è costituito da una struttura a un solo piano, senza barriere architettoniche, con massima efficienza energetica e impiego di sistemi costruttivi a basso impatto ambientale e fonti rinnovabili per gli impianti tecnologici. La struttura, così come quella di località Petra, potrà ospitare fino a 63 bambini.

“In un periodo storico nel quale sono sempre maggiori le famiglie nelle quali lavorano entrambi i genitori, o, comunque, gli impegni sono molti, – afferma l’assessore Tatiana Novello – dotare il territorio di nuovi asili nido è un traguardo che ci porta ad avvicinarci ad importanti realtà cittadine”.

“Quando ci siamo insediati avevamo un solo nido comunale, per una popolazione di 80 mila abitanti. Sono quasi al termine i lavori per il nuovo asilo di località Frasso – afferma il Sindaco Stasi – e sono in corso i lavori per il raddoppio dell’asilo di via Maradea. Con questo ulteriore asilo su Schiavonea, aumentiamo di altri 63 posti le nostre strutture. Non ci siamo fissati, siamo semplicemente convinti che la qualità di vita di una città dipende anche da questo, dalla possibilità delle famiglie di avere strutture pubbliche per l’infanzia, strutture che servono ai nostri bimbi ed ai genitori, per l’emancipazione e lo sviluppo della nostra città.“