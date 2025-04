Corigliano Rossano: paura per un anziano investito mentre attraversa la Statale 106

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un anziano ultraottantenne è stato investito da un’auto questa mattina in località Toscano, sulla Strada Statale 106 Jonica, nel territorio del comune di Corigliano Rossano. Secondo quanto emerso, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando l’auto in transito l’ha colpito. Il conducente della vettura, una Fiat Panda, si fermato per prestare soccorso.

L’anziano pare presentasse un’evidente ferita alla testa. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale di Rossano. Sul tratto si sono registrati disagi al traffico e rallentamenti e la corsia in direzione Taranto è stata chiusa al traffico fino al completamento dei rilievi.