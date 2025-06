Corigliano Rossano, parte la seconda fase di disinfestazione: il calendario e le info utili

- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Da domani, martedì 1° luglio, su tutto il territorio comunale parte la seconda fare della disinfestazione effettuata dalla società Ecoross. Diversi gli interventi calendarizzati dall’amministrazione comunale che si svolgeranno nel corso delle ore notturne, dalle 2 alle 6 del mattino. Si effettuerà una nebulizzazione di insetticida specifico per eliminare zanzare, mosche ed altri insetti volanti.

Nelle ore in cui si svolgerà la disinfestazione e nelle aree del trattamento, è consigliato per tutti i cittadini non sostare in questi luoghi durante le fasi di intervento e nelle due ore successive. È opportuno, inoltre, come fanno sapere dal Comune, “chiudere le finestre, ritirare eventuale biancheria stesa, coprire eventuali piante da orto che si trovano sul fronte strada e lavare con acqua e sapone neutro eventuali giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata”.

Di seguito il calendario con le aree interessate ed i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di disinfestazione: