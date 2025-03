Corigliano Rossano ottiene 1,5 milioni dalla Regione: ecco il progetto per potenziare i servizi sociali

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La bontà della progettualità posta in essere dal Comune di Corigliano-Rossano, ancora una volta, è stata premiata dalla Regione Calabria, che nei giorni scorsi, ha approvato il progetto presentato dal nostro Ente nella qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale per i servizi sociali. Il progetto è stato finanziato per un importo complessivo € 1.500.000,00 ed è finalizzato ad attività di aggiornamento e formazione degli operatori dell’Ats.

Più nello specifico il progetto mira: alla formazione e l’aggiornamento del personale presente negli uffici di piano con particolare riguardo al personale impegnato nel PUA, al fine del miglioramento della mappatura dei servizi territoriali, alle modalità di accesso e presa in carico da parte dei servizi territoriali e alla modulistica in uso agli stessi; forme di incentivazione della produttività e premialità di valutazione delle performance;

l’eventuale temporaneo incremento della dotazione di personale tecnico e/o amministrativo o di particolari figure quali gli educatori, psicologi, psicoterapeuti, direttamente o attraverso l’utilizzo di Enti strumentali di cui al D.lgs. 267/2000 e al D.lgs. 207/2001, nella misura necessaria allo svolgimento di tutte le funzioni richieste all’Ufficio di piano;

la realizzazione di progetti mirati al sostanziale miglioramento dell’efficienza dei servizi attraverso la realizzazione di percorsi di semplificazione delle linee operative interne all’organizzazione dell’Ats.

Assessore Grillo: “Siamo orgogliosi del progetto”

“Siamo orgogliosi – dichiara l’assessore alla Città solidale con delega alle politiche sociali e al volontariato Marinella Grillo – per l’avvenuta approvazione del progetto che va nella direzione della formazione dei dipendenti. Formazione necessaria al fine di porre in essere un’azione amministrativa efficace ed efficiente, che si rende sempre più necessaria, soprattutto per il settore dei Servizi Sociali in cui vige, è bene ricordarlo, un sistema integrato che si nutre di fondi nazionali e regionali, i quali necessitano di un’adeguata preparazione da parte dei dipendenti impegnati anche in ambito di rendicontazione”.

“L’approvazione di questo progetto – afferma il sindaco Flavio Stasi – è la conferma di come il nostro Ente pone la giusta e doverosa attenzione anche nel settore dei Servizi sociali. Per la nostra Amministrazione uno dei punti fermi è la formazione e la preparazione dei nostri dipendenti, ed il progetto in questione si propone di formare e aggiornare il personale presente negli uffici dell’Ats. Formazione e aggiornamento indispensabili per poter svolgere nella maniera dovuta le attività lavorative previste”.