Corigliano Rossano, nuove minacce di morte all’assessore Viteritti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Avrebbe ricevuto messaggi dal contenuto minatorio e pare sia stato anche avvicinato da un soggetto che lo avrebbe intimidito relativamente alla gestione del cimitero. Non c’è pace per l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Corigliano Rossano, Damiano Viteritti, che dopo un primo episodio a giugno in cui ha ricevuto diverse telefonate minatorie, è stato fatto nuovamente oggetto di minacce di morte sul proprio telefono. Alla base potrebbe esserci il riordino deciso dall’ente dell’area cimiteriale. Inoltre sarebbe stato avvicinato da persona nei pressi del suo assessorato nel centro storico di Corigliano.

- Pubblicità sky-