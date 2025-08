Corigliano Rossano, nei weekend chiese aperte di solito non accessibili

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ha preso ufficialmente il via, sabato scorso, l’apertura al pubblico di alcune chiese del centro storico di Corigliano-Rossano. Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno dei volontari associati formati nell’ambito del progetto “Chiese Aperte – Edizione Giubileo”, promosso dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati in collaborazione con l’Associazione Amici del Codex OdV e sostenuto con i fondi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica. Le chiese coinvolte nell’iniziativa sono solitamente non accessibili al pubblico e, per tutto il mese di agosto, saranno aperte nei fine settimana, con turni di accoglienza curati dai volontari.

Quali sono le chiese aperte straordinariamente al pubblico

Nel centro storico di Rossano, ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20, sarà possibile visitare le chiese di San Marco, San Bernardino, San Domenico e San Giovanni di Dio. Nel centro storico di Corigliano, invece, la chiesa di Sant’Anna sarà aperta ogni sabato dalle 18 alle 20, mentre il Romitorio di San Francesco accoglierà i visitatori sia il sabato che la domenica negli stessi orari.

L’iniziativa è il frutto di un percorso formativo che ha visto i volontari impegnati, nel mese di luglio, in una serie di lezioni itineranti tra le chiese del territorio, guidati da docenti ed esperti di storia, arte e spiritualità. Il progetto “Chiese Aperte – Edizione Giubileo” si conferma così un’iniziativa di forte valore pastorale e culturale, che coniuga formazione, cittadinanza attiva e riscoperta del patrimonio religioso locale, in linea con lo spirito del prossimo Giubileo: “Pellegrini di speranza”.