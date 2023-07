Corigliano Rossano, Movimento del Territorio contro l’amministrazione: «il mare è sporco. Vergogna»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – «Sono decine le segnalazioni che in questo fine settimana ci sono pervenute da parte dei cittadini di Corigliano-Rossano circa il fatto che è stato impossibile per loro fare il bagno nel nostro mare a causa della sporcizia». A segnalarlo è il ‘Movimento del Territorio’ che tramite una nota solleva la questione delle scie schiumose in mare.

«Una situazione davvero vergognosa sui cui bisogna intervenire in tempo prima che possa far danni in termini turistici e di immagine al nostro territorio. Nonostante le tante azioni messe in campo dal presidente Occhiuto e le risorse destinate alla depurazione il controllo del territorio spetta ai sindaci, che devono ottemperare in ogni modo. Lo stesso presidente nei mesi scorsi aveva già sollecitato i comuni a vigilare sullo stato della depurazione e a spendere i finanziamenti dedicati, lanciando al tempo stesso una grande campagna regionale di controllo insieme ad Arpacal grazie a nuove tecnologie quali, ad esempio i droni».

«L’Amministrazione di Corigliano-Rossano avrebbe dovuto, – continua la nota – con largo anticipo rispetto alla stagione estiva, intraprendere tutte le azioni utili a scongiurare il verificarsi del fenomeno del mare sporco convocando un tavolo tecnico con gli enti preposti. Invece, come si è letto nelle dichiarazioni del sindaco Stasi, gli uffici comunali sono statti fatti intervenire dopo le sollecitazioni dei cittadini, probabilmente nella speranza di limitare i danni.

Alla totale insufficiente gestione del territorio in termini manutentivi – conclude la nota – si aggiunge dunque questa importantissima problematica che non solo mortifica tutti i cittadini di Corigliano Rossano ma rischia di vanificare il lavoro degli operatori turistici, ai quali va il nostro sostegno, che hanno investito e che basano tutta la loro attività lavorativa su questi mesi estivi».