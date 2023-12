Corigliano Rossano: Max Pezzali a Capodanno, assessore al turismo: «sarà un super concerto»

CORIGLIANO ROSSANO – Se a Cosenza, per salutare il 2024 si esibirà Giorgia, a Corigliano Rossano, sarà Max Pezzali a chiudere l’anno 2023 per aprire il nuovo anno 2024. Due artisti di livello a pochi chilometri di distanza si esibiranno la notte di San Silvestro.

Un segnale positivo per la provincia di Cosenza che si propone protagonista nell’ultima sera dell’anno, per i tanti, molti dei quali provenienti dalle vicine province, vorranno trascorrere il capodanno in piazza. Ad annunciare il cantautore italiano che si esibirà nella notte di San Silvestro, in piazza Bernardino Le Fosse, l’assessore al turismo di Corigliano Rossano, Costantino Argentino.