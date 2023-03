Corigliano Rossano, incontro per la diagnosi precoce sull’endometriosi

CORIGLIANO ROSSANO – Sarà aperta al pubblico la conferenza organizzata dall’A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi – in collaborazione con Agenas Endometriosi in programma domani, sabato 11 marzo, alle 17, nel Centro di Eccellenza in via Machiavelli di Corigliano Rossano.

Pochi la conoscono, ma il 10% della popolazione femminile in età fertile ne è affetta. L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica difficile da diagnosticare (il ritardo diagnostico va dai 5 agli 8 anni), ma molto diffusa: circa 3 milioni di donne solo in Italia convivono con la patologia.

L’incontro è promosso in occasione del mese per la consapevolezza sull’endometriosi, per far luce su di essa e far comprendere quanto la buona informazione possa essere utile per una diagnosi precoce e per indagare i suoi risvolti clinici, psicologici, sociali ed economici, ma anche per conoscere i percorsi di cura.

La conferenza, inoltre, sarà l’occasione per conoscere il progetto dell’AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dedicato all’endometriosi.

Tra i relatori, ci saranno: Marco Scioscia, responsabile della chirurgia ginecologica del Mater Dei Hospital di Bari; Giovanni Stamati, dirigente medico della U.O.C. di radiodiagnostica del Centro Spoke di Corigliano Rossano; Sabina Turone, psicologa dell’Asp di Cosenza; Antonio Liguori, medico di medicina generale; Raffaella Belfiore, consulente Agenas “Progetto Endometriosi”.

I saluti finali sono affidati a Pasqualina Straface, presidente della Terza Commissione – sanità, attività sociali, culturali e formative. A moderare l’incontro, la referente dell’A.P.E. per la Calabria, Maria Carmela Arcidiacono. L’evento, aperto alla cittadinanza, è patrocinato dalla Regione Calabrai e dal Comune di Corigliano Rossano.

Cos’è l’endometriosi?

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!