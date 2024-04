Corigliano Rossano, in ospedale nasce una Scuola di Ecografia di Base per formare i medici

COSENZA – Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Antonio Graziano, comunica “con grande soddisfazione che il 20 Febbraio scorso, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ultrasonologia (in Medicina e Biologia – S.I.U.M.B. -, ha riconosciuto presso l’U.O.C. di Radiodiagnostica del Centro Spoke di Corigliano-Rossano diretto dal Dott. Stefano Giusti, l’attivazione della Scuola di Ecografia di Base che avrà come coordinatore il Dr. Giovanni Stamati. Le Scuole S.I.U.M.B. hanno lo scopo di promuovere l’addestramento e l’aggiornamento professionale continuo di detta disciplina riservata a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia che intendano avvalersi dell’imaging con ultrasuoni a scopo diagnostico.

La scuola, si svilupperà con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sotto la guida di Tutor, tutti particolarmente esperti, tra i quali figurano Docenti Universitari che rappresentano delle vere eccellenze nell’ambito dell’Imaging ecografico. Tale Scuola, rappresenta un ulteriore prestigioso traguardo per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e per l’U.O.C. di Radiodiagnostica del Centro Spoke di Corigliano-Rossano, riconoscendo la presenza di professionalità qualificate che in essa operano quotidianamente, nella consapevolezza di rendere la nostra sanità più attrattiva e più funzionale alla realizzazione di modelli virtuosi che sappiano dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni di salute delle nostre comunità, implementando, come in questo caso, i momenti formativi essenziali nel processo di crescita professionale di quanti operano nel settore della sanità.