Corigliano Rossano in attesa di Shade e Pezzali: ecco gli altri appuntamenti di Natale

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Fervono i preparativi per il concerto di Natale di Shade e il concertone di capodanno di Max Pezzali. L’evento clou della programmazione natalizia del comune di Corigliano-Rossano, che la sera del 25 dicembre vedrà esibirsi uno degli idoli più amati dai giovani che porterà sul palco anche le canzoni del suo ultimo album, che ha già guadagnato vari traguardi come i dischi platino, senza dimenticare i successi come Bene ma non Benissimo e gli altri, accompagnandoli con una forte dose di freestyle, per il quale ha un’attitudine naturale.

Intanto però gli altri appuntamenti non si fermano, anzi aumentano.

Venerdì 22 al Parco Fabiana Luzzi dalle 10 Animazione per Bambini con Spettacoli e Musica a cura di Valentina Chiaradia Eventi, nel pomeriggio dalle ore 16.30 stand enogastronomici, oggettistica di Natale, arte presepiale e consegna delle lettere con la Casa di Babbo Natale, a cura di Pappalettera eventi.

Alle 16 a Villa Labonia Laboratorio per bambini di manualità e per adulti i seguenti laboratori: uncinetto creativo, feltro a mano, ricamo a mano, a cura dell’associazione A Maior Calabria.

Proseguono, poi, gli appuntamenti musicali della rassegna “L’antico Borgo risuona”, giunto alla seconda edizione, organizzati dall’Associazione musicale E. Greg APS, in collaborazione con il comune di Corigliano Rossano. Dopo il primo concerto del 24 giugno scorso, in cui la Greg Chambery Orchestra si è esibita, diretta dal M° Giuseppe Pisciotta con il maestro Danilo Rossi (prima viola della Scala), in qualità di solista, sarà protagonista la musica da camera con il “Telesino Piano Quartet” composto da Daniela Piraino al pianoforte, Simona Castiglione al violino, Giuseppe Pisciotta alla viola e Fausto Castiglione al violoncello, in un programma in cui verranno eseguite musiche di Mozart- Verdi- Beethoven e Strauss il tutto arricchito dalla mostra di Pittura di Raffaele Ripoli dal titolo “Borghi e Turre di Calabria” . L’evento avrà luogo nella biblioteca Pometti, nel centro storico di Corigliano, venerdì 22 dicembre 2023. A partire dalle 17 si potrà fare un tuffo nell’arte attraverso la pittura e la musica in un contesto monumentale di grande valore architettonico e storico.

Sempre giorno 22 alle 20 alla chiesa SS. Maria Ad Nives, ci sarà il tradizionale Concerto bandistico A. De Bartolo.

Il 23 dicembre alle ore 16 ci sarà l’apertura della Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine più piccoli laboratori di manualità a cura dell’associazione Hydra, nella casa delle associazioni a Villa Labonia.

In via Salerno alle 19, a cura dell’associazione Tremaglio, avremo Il Natale e le sue Tradizioni. Grande appuntamento alle 19 in Cattedrale con il Concerto di Natale nel Mondo a cura del coro polifonico città di Corigliano-Rossano.

Il giorno di Natale, non sarà solo il momento del concerto di Shade in Piazza Bernardino Le fosse, ma dalle ore 10 ci sarà Babbo Natale Solidale per le vie di Corigliano a cura delle Pro Loco. Dalle ore 17.30, nel quartiere di San Giovanni Battista, festeggiamento del Natale con arrivo di Babbo Natale e degustazione della pasta confetta, a cura di Adele Olivo, Vincenzo Graziano e l’associazione Apparté.

Programma ricco anche per il 26, il giorno di Santo Stefano con un Babbo Natale Solidale in Piazza Le Fosse a cura delle pro loco ed in collaborazione con il Vespa Club di Rossano. Nella Chiesa di San Francesco, inoltre, rappresentazione del Presepe vivente. A Piazza Steri sarà conclusa dal vivo la messa in opera del Presepe di Ghiaccio, unico in tutta la Calabria, a cura del maestro scultore Luca Mazzotta, e musica tradizionale a cura del trombettista Rocco Riccelli.

Dalle ore 17.30, nel quartiere di San Giovanni Battista, Canti Natalizi e degustazione dei crustuli con visita alle botteghe, a cura di Adele Olivo, Vincenzo Graziano e l’associazione Apparté.