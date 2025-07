Corigliano Rossano, il Comune spinge per la messa in sicurezza della 106. Previsti sopralluoghi

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La statale 106 jonica di Corigliano Rossano sotto la lente di ingrandimento, dopo gli ultimi gravi incidenti che si sono verificati. L’appello alla messa in sicurezza del tratto stradale arriva anche dal Comune dopo “gli eventi di questi mesi, che hanno profondamente turbato la comunità e generato un profondo dolore in molte famiglie, rappresentano purtroppo solo gli ultimi tristi episodi di questi decenni. Per questa ragione l’Amministrazione, parallelamente al percorso di realizzazione di una strada di categoria superiore che collegasse la città (si ricorda che il primo incontro tra Amministrazione Comunale ed Anas per parlare di una nuova strada a 4 corsie è datato 10 luglio 2019, un mese dopo la prima elezione del sindaco Stasi), ha avviato un percorso per la messa in sicurezza del percorso attuale in vari tratti.

La realizzazione delle rotatorie di Insiti e di Santa Lucia sono state già realizzate al pari di quelle dell’area sud della città, mentre devono essere ancora realizzate altre opere ritenute urgenti, come la rotatoria allo svincolo della Zona Industriale. Inoltre il Comune, in fase di discussione del nuovo tracciato stradale, ha chiesto ed ottenuto che venissero programmate e finanziate altre rotatorie importanti sotto il profilo della sicurezza, come quelle di Toscano-Ioele e Boscarello.

Questo lavoro di programmazione non ha impedito all’Amministrazione Comunale di lavorare per la messa in sicurezza anche di altri tratti, che si sono rivelati pericolosi nel corso del tempo. Con delibera di Giunta comunale n. 57 del 12 febbraio 2025, l’esecutivo ha dato mandato ai propri uffici di preparare un progetto per la realizzazione di opere stradali sulla SS. 106 a partire da Località Torricella e si sono già tenuti dei sopralluoghi congiunti, richiesti dall’Amministrazione Comunale, in alcuni tratti, tra i quali anche quello tra la rotonda di Nubrica e la rotonda di Toscano.

A seguito del Consiglio Comunale di lunedì scorso, durante il quale l’intera assise ha espresso dolore e vicinanza ma anche indignazione per tutto quanto accaduto, il sindaco ha inteso sollecitare di nuovo l’ANAS, programmando per la prossima settimana ulteriori sopralluoghi finalizzati a proseguire le procedure necessarie per aumentare la sicurezza della strada, con particolare riferimento proprio a Torricella e Nubrica-Toscano.

Stasi: “tratti pericolosi sono noti sulla 106”

“I tratti pericolosi per il tracciato cittadino della Statale 106, sono purtroppo noti da tempo – dichiara il Sindaco Flavio Stasi – Su alcuni devo dire che gli interventi di Anas ne hanno migliorato molto le condizioni, su altri invece si registra ritardo. Per questa ragione come Comune abbiamo preso l’iniziativa, proprio all’inizio di quest’anno, di avviare la progettazione di opere per la messa in sicurezza di alcuni tratti da proporre ad Anas, mentre su altri tratti abbiamo sollecitato interventi di miglioramento, chiedendo spesso sopralluoghi e suggerendo soluzioni da condividere. Un percorso che continueremo a seguire con vigore, rafforzato dalla volontà espressa dall’intero Consiglio Comunale.”