Corigliano Rossano, il Comune lavora al recupero Baker Hughes: “Aperti all’investimento”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si é riunito Il Consiglio comunale di Corigliano-Rossano con un unico punto all’ordine del giorno, l’insediamento industriale nel porto di Baker Hughes. La seduta si è chiusa con l’approvazione dell’unica proposta di delibera presentata all’attenzione del Presidente del Consiglio da parte della maggioranza consiliare. Dopo l’introduzione e l’illustrazione della proposta di delibera da parte del capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Giovanni Leonetti, sono intervenuti numerosi consiglieri di maggioranza e di minoranza. Nel corso del dibattito è emersa la volontà unanime da parte del Consiglio di lavorare per il recupero dell’investimento nell’ottica di un piano di compatibilità con gli altri indirizzi del porto e, ovviamente, nel rispetto delle procedure.

Al termine del dibattito è intervenuto il sindaco Stasi, che ha ricostruito l’intera vicenda, sottolineando come la questione Nuovo Pignone sia stata l’ultimo tratto di un percorso nel quale l’Autorità portuale di Gioia Tauro, oggi di Sistema, ha operato costantemente penalizzando il porto di Corigliano. Il sindaco ha ricordato, in particolare, come sia stato messo nel cassetto un Piano regolatore condiviso e pronto già nel 2015 e tenuti fermi milioni di euro per anni per la banchina crocieristica, fino a farla diventare insostenibile, mentre in altri porti si è continuato ad investire soldi pubblici per attività di carattere commerciale, ma anche turistico. Sulla vicenda Nuovo Pignone il primo cittadino ha chiarito, citando i documenti uno ad uno, come l’Amministrazione abbia sempre sottolineato le criticità del progetto in tempi utili ed abbia sempre proposto delle soluzioni, che però non sono mai state accettate né riscontrate con delle controproposte, a partire dalla proposta di Protocollo d’intesa che stabiliva l’indirizzo non industriale di tutte le banchine non interessate dal progetto Nuovo Pignone, tutelando così la marineria e le prospettive di sviluppo turistico. Tutto questo si è tradotto, secondo il Sindaco, in una procedura distorta e lacunosa che non ha consentito all’ente comunale di esercitare le proprie prerogative e di verificare la sostenibilità del progetto, costringendo l’Amministrazione a dover difendere gli interessi della Comunità attraverso un ricorso, ma senza ostacolare l’investimento.

“Il comune esprime chiara apertura all’investimento Baker Hughes”

A tale proposito Stasi ha sottolineato, infatti, come non sia mai stato emesso un atto che interrompesse o ritardasse il percorso, smentendo quanto affermato dalla stessa impresa ed attestando come ad oggi Nuovo Pignone sia nelle condizioni di ottenere il permesso a costruire, permesso che però non è mai stato richiesto. Esattamente come comunicato a tutte le istituzioni, compreso il Ministero delle Imprese, il sindaco ha concluso che le ragioni del ricorso verrebbero meno con la convocazione di una nuova Conferenza dei servizi finalizzata all’autorizzazione del progetto nella quale discutere, finalmente, delle questioni mai affrontate o sospese di questa vicenda. Al termine dell’intervento del sindaco, il Consiglio è stato sospeso nel tentativo di stendere un documento da votare all’unanimità, ma non avendo trovato la disponibilità di una parte della minoranza il Consiglio ha approvato l’unica proposta posta all’attenzione dell’Assise, quello della maggioranza, caratterizzata dalla chiara apertura a tutti gli investimenti, compreso quello di Baker Huges per il quale si chiede la convocazione immediata di una nuova Conferenza dei servizi al fine di rilasciare all’impresa un titolo autorizzativo solido e frutto di una procedura trasparente. Il Consiglio ha sottolineato inoltre l’urgenza di attivare i percorsi istituzionali finalizzati all’approvazione di una pianificazione portuale condivisa col territorio, tenuto conto che dall’approvazione della Legge 84/94 sono passati 30 anni. Inoltre è stata ribadita l’urgenza di attivare immediatamente le procedure necessarie a concretizzare l’investimento della banchina crocieristica, prevista da oltre dieci anni dal Piano delle Opere e per il quale c’era l’impegno del Presidente della Giunta Regionale di convocare un tavolo ad hoc.

Stasi: “Governance portuale allargica allo sviluppo del nostro porto”

“Il Comune, attraverso le sue rappresentanze consiliari – commenta il sindaco Stasi – ha dimostrato anche oggi serietà e trasparenza, chiarendo, coi fatti ed i documenti, come l’ente non sia mai stato contrario all’investimento di Baker Hughes, ma stia semplicemente tutelando le prospettive e gli interessi della comunità, soprattutto occupazionali, anche attraverso la regolarità delle procedure. È sancito che l’unica strada per recuperare l’investimento, nell’immobilità acclarata delle istituzioni superiori, è dare all’impresa un titolo solido. Spiace molto che gli sforzi della maggioranza in questo senso, anche specificando che la nuova conferenza dei servizi avrebbe fatto decadere il ricorso del Comune, siano stati vani. Evidentemente certe posizioni non erano decise in Consiglio ma altrove, non per gli interessi della città ma per calcoli politici di bassa lega. Fortunatamente alla guida della città ci sono un’Amministrazione ed una maggioranza seria e che lavora quotidianamente per il bene comune. Il porto è una risorsa della Calabria, gestita dall’Autorità, ma è una risorsa soprattutto per la comunità di Corigliano-Rossano. E la democrazia impone regole e condivisione.

Purtroppo veniamo da una stagione che, rispetto alla ‘governance’ portuale, è stata allergica ad entrambe le cose, senza una visione rispetto allo sviluppo dei porti, ed in particolare del nostro porto. Una gestione iniqua e goffamente autoritaria che è stata tollerata inspiegabilmente da più governi di diverso colore. Credo che avere tirato in ballo la vicenda del mercato ittico, che riguarda amministrazioni di 30 anni fa, quasi come forma di ripicca nei confronti della città, abbia rappresentato il punto più basso mai toccato da un’istituzione nel corso degli ultimi decenni. A prescindere dagli esiti della vicenda di Nuovo Pignone, è necessario che si apra subito una nuova stagione di condivisione e di visione strategica, di sviluppo reale ed integrato del porto, che sono obiettivi raggiungibili solo attraverso il confronto tra tutti gli attori competenti, dal Comune alla Giunta regionale passando dalle categorie e dai sindacati fino all’Autorità di sistema. Un percorso – conclude il primo cittadino – per il quale noi siamo sempre stati e continueremo ad essere disponibili”.