Corigliano Rossano: ha 13 anni Marco Della Mura, promettente allievo di Katia Ricciarelli

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Lo avevamo lasciato sulle reti nazionali nel quale raccontava un aneddoto “Cantavo facendo finta di suonare una chitarra e mia mamma si preoccupava perché ero pigro a parlare” e lo abbiamo ritrovato su Rai 1, lo scorso 19 maggio in compagnia della “regina” della musica lirica nel mondo, il soprano Katia Ricciarelli, alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”. Si chiama Marco Della Mura, piccolo ma promettente cantante lirico. Ha 13 anni, è di Corigliano-Rossano e vive nell’area urbana di Rossano, insieme ai suoi affettuosi genitori e alla dolce sorellina. Fin da piccolissimo ama la musica, ed è stato seguito nel suo percorso, in particolare, dall’attenta e sensibile mamma Maria. Si tratta di una prestigiosa affermazione per Marco, per l’intera città di Corigliano Rossano e non solo.

È motivo d’orgoglio per l’intera comunità, infatti, avere tra i suoi figli un giovane come lui.

Marco viene considerato un grandissimo talento riuscendo a sorprendere tutti con la sua voce, e se oggi è diventato allievo di Katia Ricciarelli il merito è del maestro Pierpaolo Mingrone, che con grande amore e passione ne segue da sempre il percorso artistico, e della compianta manager e stilista Maria Antonietta Calò, professionista attenta e sensibile che da sempre ha creduto nelle capacità di Marco, coinvolgendolo in diverse manifestazioni.

Terminata la giornata romana, il piccolo Marco si spostava in terra Lucana dove si esibiva presso il prestigioso Teatro Guerrieri della Citta dei Sassi. Tanti applausi per la commovente esibizione, a fine serata, insieme alla sua madrina Katia Ricciarelli e del maestro Francesco Zingariello, uno dei tenori italiani più attivi a livello internazionale. Da oggi sarà sotto l’ala protettiva della camerata delle arti, con Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello.