Corigliano-Rossano: «Gravi atti di illegalità in Comune». FdI chiede chiarimenti al sindaco Stasi

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – “Si paventano gravi atti di illegalità, presso il Comune di Corigliano-Rossano che coinvolgono alti funzionari amministravi dell’Ente”. È questa la denuncia che parte dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia che si appella al primo cittadino Flavio Stasi e chiede con urgenza chiarimenti sulla situazione in atto.

“Apprendiamo che il segretario generale del Comune di Corigliano-Rossano sarebbe stato raggiunto da provvedimento di sospensione, di cui gli organi consiliari e l’intera comunità non sono stati debitamente informati, in aperta violazione dei principi di trasparenza amministrativa e buon andamento della pubblica amministrazione” tuona Fratelli d’Italia che solletica l’amministrazione comunale “a fornire risposte puntuali e ufficiali” sulla questione precisando che la città “ha il diritto di sapere se il massimo funzionario amministrativo dell’Ente sia oggetto di un provvedimento disciplinare o altro tipo di sospensione, e per quali motivi”. Il gruppo, in conclusione, spiega che se non arriveranno chiarimenti trasparenti e documentati, “valuterà ogni iniziativa politica e istituzionale, anche in sede di Consiglio Comunale”.