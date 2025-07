Corigliano – Rossano: FDI chiede presidi fissi dei vigili e sostegno al turismo

- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Sicurezza reale per i cittadini e sostegno agli operatori del lungomare. È questo quello che chiede il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della città dello Ionio con una posizione netta e articolata espressa nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale dal capogruppo Guglielmo Caputo.

“Dobbiamo muoverci in due direzioni chiare: da un lato verso i cittadini, dall’altro verso gli operatori turistici – ha detto a chiare lettere Caputo specificando che la priorità è quella di – restituire serenità ai cittadini, affinché possano vivere al meglio la stagione estiva”.

Corigliano – Rossano, Caputo chiede la presenza di presidi fissi dei vigili urbani

Da Fratelli d’Italia è arrivata la richiesta di una presenza più forte della polizia municipale con “l’attivazione di due presidi fissi dei vigili urbani: uno a Piazza “Rino Gaetano” sul lungomare di Rossano e uno a Piazza Portofino a Schiavonea. Esistono già strutture adeguate, chiuse da anni, pensate proprio per ospitare la polizia municipale. È tempo di riaprirle” ha spiegato Guglielmo Caputo.

Secondo il piano stilato da FdI, si dovrebbero stabilire dei turni serali, ogni fine settimana, nei mesi di luglio e agosto: “Gli agenti dovrebbero essere operativi dalle 21 alle 2 di notte – ha chiesto Caputo che ha anche fatto una stima dei costi – 8 vigili, quattro per area, con un impegno economico leggermente superiore ai 12mila euro. Una cifra più che sostenibile se rapportata al beneficio di garantire ordine e protezione alla cittadinanza” ha aggiunto.

Turismo, eventi e rilancio del lungomare di Rossano

Il secondo fronte su cui, secondo Caputo, è necessario intervenire al più presto è quello turistico. “Gli operatori del lungomare di Rossano non devono essere lasciati soli – tuona il capogruppo di FdI – Vanno supportati con atti concreti, non con buone intenzioni. È necessario un programma di eventi ben strutturato, che possa salvare la stagione estiva e permettere di recuperare almeno parte degli investimenti”. L’appello è rivolto al sindaco Flavio Stasi e all’assessore al turismo Costantino Argentino affinché possano organizzare un fitto calendario di eventi sul lungomare di Rossano che oggi, secondo Caputo “è maltrattato, ferito, umiliato e abbandonato. Sta lanciando un grido d’aiuto che non possiamo ignorare”.