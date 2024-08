Corigliano Rossano: disastro Sanità, guardie mediche chiuse e ambulanze senza medici

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Mentre la Regione Calabria si accorge ad agosto del cambiamento climatico e del fatto che l’acqua sarebbe stata la vera emergenza dell’estate, sotto il profilo della sanità non possiamo lamentarci, perché l’emergenza è costante e duratura ed anzi peggiora nonostante i fantastici racconti di Graziano ed Occhiuto”. Sono le parole di Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, che sottolinea come agosto “si è già annunciato caratterizzato da ennesime chiusure temporanee dei Servizi di Continuità Assistenziale del territorio, ossia delle Guardie Mediche, fondamentali presidi a tutela della sanità”.

Guardie mediche di Cantinella e Schiavonea

“La Guardia Medica di Cantinella chiusa per numerosi giorni e notti (compreso Ferragosto), nonostante la vasta utenza che copre questo importante servizio pubblico: da Corigliano Scalo alla stessa Cantinella, dalle numerose frazioni limitrofe e finanche a quelle dei comuni vicini. Analoga situazione nella Guardia Medica di Schiavonea, che in alcuni giorni del mese di agosto, e addirittura nel periodo di Ferragosto, sospende il proprio importante servizio. Un fatto inaccettabile – tuona Stasi – se si pensa che la suddetta località marinara e turistica aumenta in modo vertiginoso, nel periodo estivo, con le presenze di villeggianti e concittadini che durante l’anno vivono fuori per esigenze di studio o di lavoro”.

Il fronte ospedaliero

“Continuano i disservizi e le segnalazioni soprattutto per le ambulanze che arrivano sempre con maggiore difficoltà e continuano a prestare servizio senza personale medico o addirittura, in casi di emergenza, con personale del Pronto Soccorso, distogliendo preziose risorse al presidio. Ciò che ci preoccupa non è solo l’emergenza generalizzata, ma il racconto totalmente distante dalla realtà di chi, invece, dovrebbe assumersi la responsabilità dell’inconsistenza totale dell’azione di Governo che avvertono, sulla propria pelle, utenti e professionisti”.

“Nell’esprimere piena gratitudine ai medici ed a tutto il personale sanitario che continua a lavorare e fare il proprio dovere tra innumerevoli peripezie – conclude il primo cittadino – non possiamo che denunciare quanto continua ad avvenire nel nostro sistema sanitario, frutto di riforme insostenibili e gestioni disastrose, richiamando alle rispettive responsabilità non solo quanti ricoprono ruoli determinanti per l’organizzazione sanitaria ma anche chi, come l’intera rappresentanza territoriale, mette la testa sotto la sabbia e prova a far finta di nulla”.