Corigliano Rossano: criticità idriche in zona Fossa, addetti al lavoro per individuare il consumo anomalo

CORIGLIANO ROSSANO – Nei giorni vicino al Ferragosto criticità idriche hanno messo in difficoltà gli abitanti della località Fossa, nel Comune di Corigliano Rossano. L’amministrazione, infatti, ha fatto presente che a fronte di un aumento della dotazione idrica, grazie alla disponibilità di un nuovo impianto, “si stanno registrando disagi maggiori rispetto agli scorsi anni”.

Questa circostanza ha indotto gli addetti del servizio manutenzione, nel corso dell’ultima settimana, ad effettuare una serie di verifiche lungo l’intera rete della contrada, finalizzata ad individuare la causa di un anomalo consumo che sta causando la carenza nell’erogazione dell’acqua, controlli che sono continuati anche il giorno di Ferragosto e che nella giornata di oggi sono stati seguiti direttamente dal sindaco Flavio Stasi.

“Una tale carenza a fronte di una maggiore dotazione idrica può essere causata da una perdita importante o dal malfunzionamento degli organi di manovra, – ha spiegato in una nota il Comune – alcuni dei quali sono stati sostituiti nel pomeriggio, e per questa ragione le verifiche proseguiranno domattina all’alba”. Nel frattempo l’amministrazione ha puntualizzato che continuerà a garantire il servizio autobotte per la contrada.

Per l’opposione è “crisi sanitaria”: le richieste fatte al sindaco Stasi

Dura la critica del gruppo di opposizione che parla di “emergernza sanitaria”. “In pieno agosto e sotto una morsa di caldo insopportabile, migliaia di famiglie vivono senza approvvigionamento idrico regolare. – tuona l’opposizione – È una situazione che definire drammatica è persino riduttivo: anziani soli, famiglie con persone disabili, cittadini impossibilitati a ricorrere a soluzioni alternative come autoclavi o rifornimenti esterni stanno pagando sulla propria pelle l’incapacità amministrativa del sindaco e della sua giunta”.

Una situazione grave per la quale il gruppo chiede al sindaco di riferire con urgenza in Consiglio comunale quali siano le cause e le reali responsabilità di questa emergenza. Allo stesso modo chiede di “attivare misure concrete per garantire approvvigionamenti alternativi, tutelando in via prioritaria le fasce più fragili della popolazione”. L’opposizione chiede anche l’avvio di un vero piano idrico comunale, “con investimenti chiari e verificabili, per mettere fine a un problema che da anni umilia la città”.

Per la gravità della situazione, l’opposizione spieha che la questione sarà portata all’attenzione del Prefetto, “affinché vengano assunte tutte le iniziative necessarie a tutela della salute, della dignità dei cittadini e della credibilità della nostra città – dice ancora il gruppo – Corigliano-Rossano merita rispetto e risposte, non propaganda e bugie.

Il tempo delle promesse mancate è finito: oggi servono soluzioni immediate e concrete”.