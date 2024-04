Corigliano Rossano: contro l’abbandono degli animali, la prevenzione parte dai più piccoli

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una guida speciale è Silvia, un Bovaro del Bernese, un gigante tutto pelo e dolcezza che si è conquistato le carezze e le coccole dei bambini. “Il primo obiettivo – dichiara la direttrice Teresa Pia Renzo che nei giorni scorsi insieme al veterinario Jole De Falco ha inaugurato la serie di incontri destinati ai piccoli del Polo dell’Infanzia accreditato Magnolia – è quello di far comprendere, già a questa età, che un cucciolo di cane non è un peluche, ma un essere vivente e che in quanto tale non può essere trattato come un oggetto ed accantonato come si fa con un giocattolo”.

“Adottare un cane – aggiunge – richiede cura, consapevolezza, impegno, responsabilità ed attenzione da parte di tutti i membri della famiglia che lo accoglie. Dal papà, alla mamma, compresi i bambini che possono e devono partecipare da protagonisti in questa convivenza”.

Nell’ambito del progetto di educazione civica che tocca diversi aspetti, dal rispetto dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, inclusi gli animali, negli altri incontri si parlerà ai bambini di quali sono le norme comportamentali da adottare con un amico pet e quali sono e possono essere gli effetti benefici legati al contatto con un animale domestico.