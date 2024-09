Corigliano Rossano: centinaia di capi d’abbigliamento per bambini contraffatti, una denuncia

COSENZA – I finanzieri hanno sottoposto a controllo un noto esercizio commerciale di abbigliamento per bambini sito nel Comune di Corigliano-Rossano. Dopo la ricognizione dei locali sono stati rinvenuti, esposti per la vendita, capi di abbigliamento che riproducevano segni mendaci e contraffatti riconducibili a noti marchi, quali Nike, Adidas, Dsquared2, Emporio Armani, K-Way, Vespa, D&G, Gucci, Louis Vuitton, Levi’s, Vans, Calvin Klein, Disney e Marvel e a club sportivi della Serie A e dell’NBA.

I marchi riportati sugli articoli sequestrati, per dimensioni e per grafica, si discostavano da quelli originali solo per alcuni dettagli, ingannando i consumatori che credevano di acquistare un prodotto originale. Pertanto, la merce è stata sottoposta a sequestro penale ed il titolare dell’esercizio commerciale, segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari per i reati di contraffazione e ricettazione.

Sono ancora in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza della merce illegale e poter ricostruire la filiera del falso.