Corigliano-Rossano: «Buco nero in bilancio e gestione senza controllo», l’opposizione a muso duro

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – L’opposizione del Comune congiunto dello Ionio si scaglia a muso duro contro l’amministrazione comunale guidata da Flavio Stasi. “Gravissime omissioni nella redazione del Bilancio consuntivo 2024, gestione finanziaria senza controllo per finire alle presunte transazioni simulate volte a occultare debiti fuori bilancio per milioni di euro; e poi ancora erronee applicazioni delle regole contabili, che inficiano la veridicità dei bilanci e pignoramenti per centinaia di migliaia di euro”.

Queste le pesanti accuse che i gruppi consiliari di minoranza dicono di aver raccolto in un “corposo dossier” trasmesso alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica di Castrovillari e al Prefetto di Cosenza e che sarà reso noto ed illustrato alla cittadinanza nel corso di una conferenza stampa in programma per giovedì 17 luglio alle ore 18.30 nei locali dello Chalet Beach di Schiavonea. I consiglieri comunali firmatari del dossier e della denuncia sono Giuseppe Turano e Elena Olivieri di Forza Italia; Pasqualina Straface, Marisa Caravetta e Giancarlo Bosco del Movimento del Territorio; Demetrio Caputo di Azione e Piero Lucisano di Uniti per Corigliano-Rossano.

“Sarà un momento – fanno sapere i rappresentanti di Forza Italia, Movimento del Territorio, Azione e Uniti per Corigliano-Rossano – per parlare della delicatissima situazione finanziaria dell’Ente e per fare il punto anche su altre e delicatissime questioni aperte che riguardano l’attività amministrativa: a partire dalla gestione dei Progetti PINQUA per finire alla vicenda dell’Avvocatura civica”.