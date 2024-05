Corigliano Rossano, allarme Schlein (Pd) su tagli ai comuni che hanno fondi Pnrr

CORIGLIANO ROSSANO – La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nel corso del suo tour elettorale in Calabria, ha fatto tappa a Corigliano Rossano, per sostenere il sindaco uscente, Flavio Stasi, ricandidato alla carica di primo cittadino a capo di una coalizione di centrosinistra. Numerosi i temi affrontati dalla segretaria del Pd, dalle infrastrutture alla sanità calabrese e soprattutto ne ha approfittato per sottolineare come l’attuale Governo voglia penalizzare tutti quei comuni che hanno più finanziamenti Pnrr, con un taglio di 250 milioni di euro. Un criterio surreale lo ha definito perché una volta realizzata l’opera grazie ai fondi del Pnrr, il Comune che rientra nei tagli previsti dal Governo non avrà risorse per assumere il personale.

