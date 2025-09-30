Corigliano Rossano, al via il 5° ciclo di disinfestazione sul territorio comunale

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli interventi saranno eseguiti durante le ore notturne, dalle 2:00 alle 6:00 del mattino, e consisteranno nella nebulizzazione di insetticida contro zanzare, mosche e altri insetti volanti. Durante le ore dell’intervento e nelle due ore successive, si raccomanda di: Non sostare all’aperto nelle aree trattate, tenere chiuse porte e finestre, ritirare eventuale biancheria stesa all’esterno. Ancora, coprire piante da orto e lavare con acqua e sapone neutro giochi per bambini o altri oggetti che potrebbero essere esposti.

CALENDARIO

Località Corigliano

MERCOLEDI’ 01 OTTOBRE: Corigliano Centro Storico, Piana Caruso, Baraccone, C.da Simonetti.

GIOVEDI’ 02 OTTOBRE: Corigliano Scalo, C.da Visciglietti, Villaggio Frassa, C.da Mezzofato, Cantinella, Mandria del Forno, S. Nico, Apollinara.

VENERDI’ 03 OTTOBRE: Thurio, Ministalla, Ricota Grande, C.da Salice, C.da Bricarossa, C.da Foggia, C.da Torricella Inf./Sup., C.da Giannone, Schiavonea, Fabrizio Grande e Piccolo.

SABATO 04 OTTOBRE: Cimitero di Corigliano, Ville Comunali di Corigliano.

Località Rossano

MERCOLEDI’ 08 OTTOBRE: Rossano Centro Storico, Aree Montane, Rossano Scalo.

GIOVEDI’ 09 OTTOBRE: C.da Pirro Malena, C.da Toscano Ioele, C.da Vallato, C.da S. Irene, C.da Momena, Viale S. Angelo, C.da Galderate, Torre Pinta, Parco dei Principi, C.da Seggio, C.da Casello Mascaro, C.da Zolfara, C.da Fossa, Zona Faro, Pantano Martucci.

VENERDI’10 OTTOBRE: Cimitero di Rossano, Ville Comunali di Rossano.

SABATO 11 OTTOBRE: C.da Toscano, C.da Amica, C.da Lacuna, C.da Celadi, C.da Colognati, S. Maria delle Grazie, C.da Petraro, C.da Piragineti, C.da Ogliastretti, C.da Lampa Patire.