Corigliano Rossano, al via i lavori al canile comunale e in via Britannia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono iniziati in questi giorni i lavori per due importanti opere strategiche che hanno richiesto investimenti consistenti ed una progettazione attenta. A darne notizia è il movimento CoriglianoRossano Pulita. “La prima interessa il canile comunale la cui scelta coraggiosa di internalizzarne la gestione, sta producendo risparmi di spesa e benefici in termini di trasparenza ed efficienza. In questo momento si stanno raddoppiando gli spazi del sanitario, per consentire in futuro l’incremento dei recuperi e delle sterilizzazioni/reimmissioni, e realizzando appositi box per i cuccioli“.

“Il rifugio invece sarà modernizzato e reso conforme alla normativa attraverso interventi strutturali. Nel canile – spiega il movimento – inteso come luogo aperto a cittadini e volontari, temporaneo e di passaggio per gli animali ospitati, per come prevede il piano del fabbisogno, verranno inserite figure specializzate, selezionate attraverso apposito bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane. Un’inversione di tendenza, un approccio più etico e specifico nell’affrontare un tema, quello del randagismo, per troppo tempo marginalizzato e sottovalutato ma che richiede diverso e maggiore interessamento sia da parte della Regione che dell’Azienda Sanitaria”.

“L’altra opera consiste nella realizzazione del collettamento fognario della rete pubblica in via Britannia. Lavori che ne consentiranno il miglioramento con utilizzo di risorse interne all’Ente. Saranno infatti impiegati gli operai del Settore Reti/Manutenzione ed attrezzature interne per consentire la realizzazione di servizi fondamentali per la comunità. Il dato che emerge che è anche di rottura rispetto al passato è che l’amministrazione Stasi, investendo nei beni strumentali e consolidando e ampliando le competenze tecniche e trasversali dei dipendenti, ha innalzato i livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi resi alla cittadinanza, buone pratiche per una città che sa guardare avanti e che è sempre più sensibile ai temi della sostenibilità”.