Corigliano Rossano, 200mila euro per l’illuminazione. Stasi: «Investiamo per creare luoghi di aggregazione»

- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – È di 200 mila euro il finanziamento ricevuto dal Comune di Corigliano-Rossano e destinato all’illuminazione pubblica nell’ambito del Progetto denominato “Sport Illumina”. Il Comune dello Ionio ha partecipato all’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, ideata da Sport e Salute S.p.A. ed è risultato tra gli 85 comuni idonei in Italia a ricevere gli incentivi. Il progetto punta a “realizzare Spazi Illumina modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative e nasce come risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri” ha fatto sapere l’amministrazione guidata da Flavio Stasi.

200 mila euro per l’illuminazione: ora si attende il drecreto

“Per quanto riguarda la nostra città – afferma l’assessore alla Rigenerazione Urbana Tatiana Novello – nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi da parte del personale del dipartimento sport e salute sulle aree proposte dal Comune. La notizia del finanziamento è importante. Attendiamo il Decreto anche per sapere quale aree è stata scelta per la realizzazione di una struttura muldisciplinare all’aperto, destinata all’inclusione sociale e sportiva dei ragazzi, ed i lavori saranno eseguiti direttamente dal Dipartimento Sport e Salute”.

Anche il sindaco di Corigliano-Rossano plaude al bel risultato raggiunto: “Sono contento del fatto che il nostro Comune risulti tra i destinatari di un altro finanziamento ha detto Stasi – che riguarda sport ed aggregazione, in particolare all’aperto. Come Amministrazione stiamo investendo molto in questo ambito, con la creazione di luoghi di aggregazione sparsi lungo l’intero territorio cittadino e per ogni tipo di attività. Alcuni presidi ancora mancano, come palestre pubbliche all’aperto o altre forme di allestimento, ma sono tutti progetti che abbiamo avviato e che realizzeremo, continuando il percorso di miglioramento della nostra Città che abbiamo avviato sei anni orsono”.