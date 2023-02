Corigliano, rimosso il divieto di accesso ai cani nel parco intitolato a Fabiana Luzzi

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il presidente della commissione Ambiente del Comune di Corigliano Rossano, Liliana Zangaro, con un post su Facebook ha comunicato il cambiamento dei divieti all’interno del parco Fabiana Luzzi. Restano quelli che vietano l’ingresso a biciclette e motocicli. “Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima” – scrive la consigliera sui social che, dopo la richiesta di rimozione del cartello di divieto di introdurre cani nel parco ha spiegato: “una richiesta circostanziata e formulata con raro garbo che come consigliere comunale non potevo ignorare. Dopo approfondimento e sopralluogo abbiamo accertato che per come apposto effettivamente il divieto può apparire generalizzato ed invece va circoscritto a specifiche aree (come per esempio quelle dei bimbi)”.

- Pubblicità Clikio single-

“Oggi quel cartello lo troverete così (in attesa di uno nuovo ridotto a divieti per i due ruote)”. Liliana Zangaro ringrazia il sindaco Flavio Stasi e il cav. Antonio Uva e ricorda che “il cane (a parte chip) va tenuto rigorosamente al guinzaglio e che bisogna avere sempre kit al seguito e rimuovere deiezioni. Un grazie, che voglio accompagnare con doverose scuse, va soprattutto a “Piazza Grande” e a tutti i cittadini civili, attenti e sensibili”.