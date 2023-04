Corigliano: evade dai domiciliari per minacciare la madre, finisce in carcere

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Stava scontando agli arresti domiciliari una condanna a 3 anni e mezzo per il tentato omicidio del cugino compiuto il 24 maggio del 2022. Contro la vittima, F.A., sparò diversi colpi di pistola ma fortunatamente il 33enne, obiettivo del giovane, rimase solo lievemente ferito. Il 24enne coriglianese, già noto alle forze dell’ordine è stato però arrestato ed è finito, stavolta, in carcere a Castrovillari. Secondo quanto emerso infatti, venerdì sera sarebbe evaso per recarsi nell’abitazione di sua nonna materna in contrada Apollinara, dove vive anche sua madre, per minacciare di morte quest’ultima. Il giovane secondo quanto raccontato dai familiari della donna, era armato di pistola ma fortunatamente la madre sarebbe riuscita e a sfuggire al figlio.

