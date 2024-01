Corigliano: contrasti tra due famiglie, scatta l’ammonimento per 10 persone

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Centro hanno notificato a 10 persone, legate da vincoli familiari e di amicizia l’«ammonimento del Questore», contemplato dall’art. 8 della Legge 38 del 2009. I destinatari sono stati ritenuti responsabili di aver attuato delle condotte persecutorie nei confronti di una donna di quel contesto residenziale.

Una serie di attività vessatorie attuate verso la parte lesa, che avrebbero avuto origine da un regolamento di conti sfogato nella violenza nel 2021. Un episodio che aveva delineato la netta contrapposizione delle due famiglie e che aveva determinato la necessità per la donna di cambiare le proprie abitudini di vita. Una volta che la diretta interessata ha rappresentato la propria condizione di disagio per le condotte attuate dai rappresentanti del contesto avverso, i Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti del caso ed ottenuto il provvedimento del Questore della provincia di Cosenza, attraverso il quale le dieci persone destinatarie della misura sono state formalmente invitate a cambiare la propria condotta, salvo andare incontro alle ulteriori conseguenze previste dalle Norme.

Arrestato un noto pregiudicato

Sempre durante la giornata di ieri i carabinieri, hanno arrestato un noto pregiudicato che era stato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione attraverso «l’affidamento in prova ai servizi sociali», dovendo questo scontare alcuni mesi di carcere per un cumulo di vecchie condanne. Nonostante la durata limitata del provvedimento il soggetto, noto da tempo dalle Forze dell’Ordine, ha commesso reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa alla detenzione intramuraria. In pratica i militari hanno documentato come questo fosse solito associarsi a pregiudicati e frequentare luoghi di ritrovo non compatibili con l’espiazione del provvedimento. Inoltre, di recente, lo stesso è rimasto coinvolto in un sinistro ed ha commesso la violazione penale del rifiuto di sottoporsi all’esame dell’alcooltest. Una serie di motivi che hanno indotto il Tribunale di Sorveglianza di Cosenza a revocare la concessione della misura alternativa, con il conseguente ripristino immediato della detenzione in carcere. Per questa ragione è stato immediatamente arrestato ed associato al carcere di Castrovillari.