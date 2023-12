Corigliano: aggredisce la madre e tenta di estorcerle soldi, arrestato 35enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’intervento dei carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112. La segnalazione ha consentito di avviare tutte una serie di attività per aiutare nell’immediato le persona la cui incolumità era a rischio concreto. Subito è partito l’intervento dei carabinieri in un condominio in località Fabrizio dell’area urbana di Corigliano, dove un giovane disoccupato stava scaricando la propria rabbia nei confronti della madre, per costringerla a dargli soldi che la donna però, non aveva.

In tale ambito i militari hanno arrestato il 35enne, pregiudicato e non nuovo a violazioni penali di questo genere. Inoltre nei suoi confronti era in atto la misura del divieto di avvicinamento alla donna, disposta dal GIP di Castrovillari per una situazione analoga che si era verificata a febbraio del 2022.

Il giovane avrebbe preso a calci il portone del palazzo e la pericolosa aggressione alla vittima, poteva avere un epilogo molto diverso. Nonostante tutto la madre è riuscita a mantenere la lucidità e a sopportare l’aggressione fino a quando è riuscita a telefonare ai carabinieri e a lanciare l’allarme.

Una volta arrivati il compito dei militari è stato più arduo del previsto, perchè hanno dovuto confrontarsi con l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, che ha adottato una ferma resistenza fisica. Il soggetto è stato poi portato nella Casa Circondariale di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dei Magistrati della Procura di quello stesso centro.