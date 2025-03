Controlli agrolimentari ai negozi ‘etnici’ sullo Ionio Cosentino: sequestri e sanzioni alle attività

- Advertisement -

COSENZA – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Corigliano hanno eseguito una serie di controlli sulla corretta gestione dell’etichettatura. A tal riguardo l’attività ha interessato i comuni di Cassano Allo Jonio, Villapiana e Corigliano-Rossano area urbana di Corigliano dove l’attività si è concentrata in alcuni punti vendita di prodotti alimentari appartenenti a soggetti pakistani, rumeni e di origine africana.

In particolare i controlli hanno accertato su alcuni prodotti esposti l’inosservanza delle informazioni sugli alimenti e in alcuni casi messi in vendita oltre la data di scadenza. Si è pertanto proceduto al sequestro amministrativo delle numerose confezioni di prodotti non a norma e ad elevare sanzioni amministrative per un totale di 36.000 euro ai trasgressori.