Continuano le ricerche del 67enne Pasquale Carbone. Si sarebbe allontanato in treno da Paola

CORIGLIANO ROSSANO – Continuano le ricerche da parte della famiglia di Pasquale Carbone, il fruttivendolo di 67 anni scomparso da 48 ore dala Rossano. Secondo quando riferito alla famiglia dalla polizia l’uomo, avvistato ieri una prima volta all’autostazione di Cosenza, avrebbe acquistato un biglietto ferroviario per Termoli e sarebbe stato visto l’ultima volta alla stazione di Paola intorno alle 12:00. Le indagini sulla scomparsa di Pasquale Carbone sono state affidate al Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Anche se potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario, la famiglia ha nuovamente lanciato un appello per il suo ritrovamento, evidenziando che l’uomo gode di buona salute, non ha urgenze di prendere medicinali e il suo è un aspetto di una persona lucida e sicura. Pasquale Carbone, noto come “Vicenzu u Piliruss” è alto 180 cm, ha i capelli brizzolati, porta gli occhiali da vista e al momento della scomparsa indossava un pantalone di velluto mattone con un giubbotto invernale Grigio/vedrastro. Inoltre sarebbe sopravvisto i documenti e cellulare