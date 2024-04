Conte a Corigliano Rossano: «Cessate il fuoco a Gaza è più prioritario che mai». Ponte? «assurdo»

CORIGLIANO ROSSANO – “Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, parlando con i giornalisti a Corigliano Rossano. “Abbiamo una sfida importante – ha aggiunto – per il governo della città. Una sfida che sta diventando anche di risonanza nazionale. Dobbiamo pensare alla comunità barese. E serve un segnale di forte rinnovamento. Lasciamo che siano le forze locali a valutare la situazione. Laforgia non l’abbiamo scelto noi, ma la comunità civica e le componenti sane di Bari. E in questo senso ci ha convinto”

“Cessate il fuoco a Gaza è più prioritario che mai”

“Non c’è nulla da condividere se Schlein fa una telefonata a Meloni”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, rispondendo a Corigliano-Rossano ad una domanda dei giornalisti sull’iniziativa assunta dalla segretaria del Pd in merito all’attacco dell’Iran ad Israele.

“Adesso – ha aggiunto Conte – è importante che tutta la comunità internazionale dimostri una grandissima determinazione al fine di evitare qualsiasi iniziativa, tra reazioni e contro reazioni, che possa fare deflagrare la già incerta stabilità del quadrante regionale mediorientale. E per fare questo, per assicurare stabilità ed evitare qualsiasi escalation, è chiaro che la questione cessate il fuoco a Gaza è più prioritaria che mai”.

“D’Alema mi giudica irritante? Non ho mai pensato di essere perfetto. Capisco che a volte – ha aggiunto – quando sono in ballo valori non negoziabili per la comunità del Movimento 5 Stelle, come legalità, trasparenza, lotta alla corruzione, possiamo risultare anche irritanti, ma su questo non facciamo sconti a nessuno”.