Comunità sotto choc per la morte a 29 anni di Raffaella De Luca. La Procura ha aperto un’inchiesta

CROSIA (CS) – Un malore improvviso l’ha strappata all’affetto dei suoi cari a soli 29 anni, lasciando un’intera comunità attonita e i suoi familiari in un terribile dolore. È morta così Raffaella De Luca, poliziotta in servizio alla Questura di Crotone e consigliera comunale. Le circostanze del suo decesso saranno chiarite dalle indagini che sono scattare subito dopo il decesso e che dovranno cercare di capire cosa sia davvero successo.

Sulla morte della consigliera comunale, infatti, è stata aperta un’inchiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari ed è stata disposta anche l’autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo territoriale di Corigliano Rossano. Gli investigatori stanno accertando quando ci sia di vero nel racconto fornito da alcuni conoscenti di Raffaella De Luca. Hanno raccontato che la giovane, nei giorni scorsi, si era recata nell’ospedale di Rossano per motivi di salute. I sanitari, dopo averla sottoposta a visita, ne avrebbero però disposto le dimissioni. Gli inquirenti dovranno capire e verificare se in qualche modo il decesso di Raffaella sia collegato al suo stato di salute che l’avevao portatata a recoarsi nel nosocomoio.

Sposata e con un bambino di appena 7 mesi, Raffaella era molto conosciuta nel comune di Mirto Crosia. Figlia del segretario nazionale del sindacato LeS Quintino De Luca, anch’egli poliziotto presso il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano. E proprio il Sindacato della Polizia di Stato LES ha avviato una raccolta fondi a sostegno del piccolo Andrea e della famiglia della ragazza. “Una tragedia ed una famiglia piena di dolore al quale in questo momento bisogna portare vicinanza e solidarietà. Per questo abbiamo avviato una raccolta fondi . Chiunque voglia partecipare donando un piccolo contributo di solidarietà può farlo all’IBAN IT 87K 053 8780 700 000 000 8138 66 intestato al collega e papà Quintino De Luca al quale ora compete un compito delicatissimo per la crescita del suo piccolo nipotino”.

