Comune di Cassano Jonio, da oggi tributi e certificati si pagano anche con il Pos

CASSANO IONIO (CS) – Sono operativi i terminali Pos presso il Comune di Cassano All’Ionio e le delegazioni municipali di Sibari e Lauropoli, utili per i pagamenti legati principalmente ai servizi demografici, per il rilascio di atti e certificati vari o, ad esempio, per effettuare il versamento idoneo per il rilascio della carta di identità elettronica, e ai tributi.

Ma l’implementazione non si fermerà qui: è già in corso la formazione per estenderne l’utilizzo anche nei settori urbanistica e polizia locale e alla delegazione di Doria. Ne ha dato comunicazione il vicesindaco e assessore al bilancio Giuseppe La Regina che ha spiegato come “l’attivazione dei Pos è un passo importante verso una pubblica amministrazione più moderna, vicina ai cittadini e trasparente.

La digitalizzazione dei servizi è una priorità che, insieme a tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, stiamo portando avanti con determinazione”. Il vicesindaco ha anche ringraziato gli uffici comunali per l’impegno e la collaborazione dimostrata.