Collettore ospedale a Boscarello: parere con riserva del Comune tra dubbi, costi e criticità ignorate

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano-Rossano, per il tramite del Dirigente del Settore “Ambiente ed Energia”, questa mattina ha espresso parere in Conferenza dei servizi per il collettore che dovrebbe far confluire i reflui del nuovo ospedale da Insiti al depuratore di Boscarello, attraversando via Londra, via Pechino e Viale della Libertà. La documentazione progettuale ha fatto emergere importanti criticità, gran parte delle quali erano state preventivamente sottolineate dall’Ente comunale nel corso degli incontri degli ultimi mesi, prima fra tutte la scelta di far convergere i reflui presso il depuratore di Boscarello.

L’attuale depuratore, infatti, rappresenta uno dei nodi critici del sistema depurativo cittadino, sia in relazione al dimensionamento che in relazione alle tecnologie utilizzate, a tal proposito, è stato sempre specificato come l’eventuale collettamento dell’Ospedale avrebbe dovuto essere preceduto da un intervento di adeguamento strutturale dello stesso. Tutto ciò rappresenta una condizione oggettiva ed imprescindibile, mentre dall’attuale procedura amministrativa emerge – in maniera piuttosto surreale – che la realizzazione del collettore dovrebbe essere effettuata prima del potenziamento del depuratore: una ipotesi insostenibile.

Nell’analisi della documentazione messa a disposizione dell’Ente sono emerse anche ulteriori criticità, ed in particolare l’assenza di sostanziali valutazioni delle alternative progettuali.

Quella presente in progetto, cioè l’eventuale collettamento presso il depuratore di Piragineti, risulta inverosimile ed è volta, più ad avvalorare la tesi di far confluire tutto su Boscarello, che ad effettuare un’analisi reale. Non è stata valutata, per esempio, l’ipotesi di realizzare un apposito impianto di depurazione per l’Ospedale, non solo in termini realizzativi ma anche in termini di costi di funzionamento del sistema. Gran parte della rete prevista per il trasporto dei reflui a Boscarello, infatti, è in pressione, con costi di gestione enormi, a partire da quelli energetici, che in futuro saranno riversati sulla collettività: questi costi non meritavano di essere quantificati e considerati in questa fase?

Inoltre tra le criticità rilevate vi è l’inaccettabile assenza, nel primo stralcio, delle opere funzionali almeno per garantire il servizio alle zone sprovviste di rete fognaria, attraversate dal collettore, nonostante ciò fosse stato più volte assodato nel corso degli incontri propedeutici, realizzando di fatto un paradosso: ci sarebbero zone attraversate dal collettore dell’ospedale che continuerebbero a non avere la rete fognaria. Se è vero che nella pianificazione è previsto il collettamento di Fabrizio come di Foggia, Ricota Grande, Coscia, parte di Torricella eccetera, è anche vero che non si comprendono i tempi e l’effettiva copertura finanziaria di questi interventi.

Un tale novero di criticità avrebbe raccomandato all’Ente comunale, sulla base di elementi oggettivi, un parere negativo. Tuttavia non sfugge agli uffici comunali la rilevanza dell’intervento in relazione ai lavori del costruendo ospedale, che rappresenta un’opera per la quale tutte le istituzioni stanno lavorando alacremente, pertanto l’Ufficio ha inteso esprimere un parere con riserve, sottolineando l’esigenza stringente di affrontare e superare tutte le criticità enumerate di cui, tra le altre cose, l’Ufficio del Commissario Straordinario alla Depurazione al pari degli Uffici Regionali, erano stati resi edotti.

Se è vero, infatti, che l’attuale percorso tecnico-amministrativo sembra fortemente influenzato dalle scadenze prefissate relative al costruendo ospedale, sul quale si può istituzionalmente convergere, ma che riguardano formalmente il concessionario, è altrettanto vero che tale esigenza non consente a nessun ente di tralasciare questioni altrettanto strategiche, oltre che normativamente rilevanti, su un territorio a vocazione turistica come il nostro, a partire dalla efficienza del sistema depurativo e dalla sostenibilità ambientale. Per queste ragioni, a partire dal parere, ci aspettiamo che tutte le questioni sollevate vengano affrontate e risolte con concretezza e spirito di condivisione istituzionale.