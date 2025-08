- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel corso delle attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di violenza di genere, rientranti nel cosiddetto “Codice Rosso”, per le quali è massima e costante l’attenzione del Signor Questore della Provincia di Cosenza, Dr. Giuseppe Cannizzaro, personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Corigliano-Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, ha dato esecuzione a due misure cautelari su altrettanti soggetti per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Il primo caso riguarda un soggetto del posto, già gravato dalla misura degli arresti domiciliari. Nonostante la misura cautelare in essere, continuava la sua condotta persecutoria nei confronti della ex compagna. In considerazione di ciò, il GIP del Tribunale di Castrovillari, su richiesta del PM titolare dell’indagine, ha emesso l’aggravamento della misura in atto, sostituendola con quella della custodia in carcere.

Il secondo episodio attiene ad un caso di maltrattamenti di famiglia. La parte offesa, agli agenti del Commissariato di polizia, elencava una serie di episodi subiti dal compagno convivente, comprensivi di referti medici delle lesioni subite. Quanto appreso dalla donna veniva, altresì, corroborato dalle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, a seguito delle quali, il GIP del Tribunale di Castrovillari, sempre su richiesta del PM, ha emanato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa mantenendo dalla stessa una distanza non inferiore a cinquecento metri, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il tutto si comunica nel rispetto del diritto degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.