Cocaina in carcere a Rossano, Sappe «tossicodipendenti tra i detenuti, attuare soluzioni»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Erano destinati con ogni probabilità ai detenuti, i 10 grammi di cocaina trovati nel carcere di Rossano. A darne notizia sono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, segretario nazionale. “Il problema dell’ingresso della droga in carcere – affermano Durante e Bellucci – è questione ormai sempre più frequente, a causa dei tanti tossicodipendenti ristretti nelle strutture italiane”.

“Rispetto a tale problema bisognerebbe fare molto di più, seguendo l’esempio del carcere di Rimini, dove da tanti anni esiste un piccolo reparto, con 16 posti, dedicato a soggetti tossicodipendenti, i quali sottoscrivono con l’amministrazione un programma di recupero, impegnandosi a non assumere sostanze alternative, come il metadone, a frequentare corsi di formazione, a lavorare”.

“Superato questo percorso iniziale – aggiungono i due dirigenti sindacali – vengono poi destinati alla comunità esterna e quasi tutti non fanno più ritorno in carcere, riducendo la recidiva quasi a zero. Peraltro esiste una legislazione molto favorevole che consente a coloro che hanno superato, o abbiano in corso un programma di recupero, di uscire dal carcere. Questa è la strada da seguire per togliere dal carcere i tossicodipendenti e limitare sempre di più l’ingresso di sostanze stupefacenti, unito ovviamente a tutte le attività di prevenzione, come l’utilizzo delle unità cinofile“.