Cocaina, hashish, marijuana e mille euro in contanti: un arresto nella Sibaritide

COSENZA – La Guardia di finanza ha arrestato una persona, con precedenti di polizia in materia, trovata in possesso di droga già suddivisa in dosi e destinata alla vendita. In precedenza i finanzieri avevano segnalato due soggetti alla Procura della Repubblica di Castrovillari e 10 alla Prefettura di Cosenza, e sequestrato oltre 108 grammi di sostanze stupefacenti. Da qui l’arresto in flagranza di reato, del soggetto trovato in possesso di circa 10 grammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, suddivisa in 9 involucri e pronta per essere ceduta, nonché 1.000 euro in contanti, presumibile provento dell’attività delittuosa.

Durante le operazioni di perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti, e sottoposti a sequestro, materiali necessari al frazionamento e confezionamento delle singole dosi destinate alla cessione.