Co-Ro: crisi idrica a Schiavonea. Straface contro l’amministrazione: «Chiare responsabilità»

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “Quanto sta accadendo a Schiavonea ha davvero dell’incredibile. In piena estate, con migliaia di turisti presenti nella nostra città, intere zone della popolosa frazione marina sono senz’acqua o ricevono il servizio a singhiozzo“. È questa la denuncia dell’On. Pasqualina Straface che in una nota spiega che ormai la situazione è diventata insostenibile. Cosa serve? Un “piano idrico strutturale” secondo Straface che senza mezzi termini indica che chiare responsabilità della situazione odierna sono in capo all’amministrazione.

“Una situazione che si ripete ogni estate, divenendo ormai cronica, e che chiama in causa direttamente l’amministrazione comunale, responsabile della programmazione, del coordinamento e della gestione del Piano Idrico Strategico (PIS). – tuona la consigliera regionale – Non si può continuare ad affrontare l’emergenza con soluzioni tampone. È l’amministrazione a dover pianificare con serietà e responsabilità gli interventi, garantendo l’efficienza della rete e l’equità nella distribuzione del servizio”.

Crisi idrica a Schiavonea, Straface: “Urge un piano idrico strutturale”

Straface cita alcuni esempi di quello che accade nella zona di Schiavonea: “via Nino Tristano, dove in un condominio abitato da ben sette famiglie arriva appena un filo d’acqua. Una condizione che, con ogni probabilità, è dovuta allo stato vetusto delle condotte idriche, ormai inadeguate a sostenere il fabbisogno della zona”. Una situazione che ha del paradossale in quanto a pochi metri di distanza, “su via Monaco, – aggiunge Straface – è stata recentemente realizzata una nuova rete idrica. È inaccettabile che, nonostante i lavori e gli investimenti effettuati in alcune aree, restino sacche di popolazione completamente prive del minimo servizio essenziale“.

Per la consigliere regionale “è arrivato il momento di mettere in campo un vero piano idrico comunale, capace di assicurare l’erogazione regolare dell’acqua non solo ai residenti ma anche ai tantissimi villeggianti che affollano Schiavonea nei mesi estivi. Parliamo – conclude Straface – di un diritto fondamentale e di un servizio che incide direttamente sulla qualità della vita delle persone, sul decoro urbano e sulla credibilità turistica della nostra città. La responsabilità è chiara e in capo al Comune: serve una risposta immediata, concreta e strutturale”.