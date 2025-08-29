HomeIonio

Co-Ro, a Thurio completata la rotatoria all’incrocio tra la Sp 253 e la Sp 173. Succurro: «Elimina una criticità storica»

Si tratta di un punto nevralgico della viabilità, purtroppo segnato negli ultimi dieci anni da numerosi incidenti, anche mortali. Si punta a regolare meglio i flussi di traffico, ridurre la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La Provincia di Cosenza ha completato la realizzazione di una rotatoria in località Thurio, nel Comune di Corigliano-Rossano, all’incrocio tra la Sp 253 e la Sp 173, un punto nevralgico della viabilità, purtroppo segnato negli ultimi dieci anni da numerosi incidenti, anche mortali.

Attesa da tempo, la nuova infrastruttura, dal diametro di circa 24 metri, è stata costruita con una spesa di circa 68mila euro e consentirà di regolare meglio i flussi di traffico, ridurre la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza a chi percorre quotidianamente quel tratto.

“La Provincia di Cosenza – ha sottolineato la presidente Rosaria Succurro – ha dato una risposta efficace a una precisa richiesta di sicurezza dei cittadini. L’intervento elimina una criticità storica e rasserena gli automobilisti”. La presidente ricorda che l’attenzione della Provincia alla viabilità è prioritaria in tutto il territorio provinciale: “In questi anni abbiamo investito risorse e programmazione per migliorare la rete stradale, dalla bitumazione della Provinciale 255 tra Bocchigliero e Campana e del tratto verso Caloveto fino agli interventi su strade importanti per l’entroterra, come la S.P. 184 San Giacomo-Corigliano, la S.P. 155 ad Amendolara e la S.P. 266 a Castroregio. Abbiamo operato anche su arterie strategiche per la Piana di Sibari e per i collegamenti con la costa ionica, come la S.P. 169 Lauropoli-Sibari e la S.P. 166 di Cassano. Abbiamo ultimato tanti altri interventi e con anticipo ne abbiamo programmato ulteriori”.

“Continuiamo a migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, a creare condizioni di sviluppo e coesione per le comunità locali. Ogni intervento contribuisce – ha concluso la presidente – a costruire una rete viaria più sicura, moderna e funzionale”.

