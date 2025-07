Cinzia Conso incanta la sua terra dopo The Voice of Hungary: standing ovation ai Laghi di Sibari

- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Domenica 27 luglio i Laghi di Sibari si sono trasformati in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la voce intensa e carismatica di Cinzia Conso, artista calabrese che, con il suo stile unico, ha regalato al pubblico un concerto carico di emozioni autentiche. La sua voce, potente e delicata al tempo stesso, ha saputo disegnare melodie intime e viscerali, trasportando i presenti in un viaggio musicale che ha unito note, ricordi ed entusiasmo collettivo. Una serata speciale, vissuta insieme alla sua comunità di origine, che da sempre sostiene e segue Cinzia nel suo percorso artistico.

Nata a Cassano all’Ionio l’8 maggio, Cinzia ha coltivato la passione per la musica fin da piccola, studiando canto lirico e perfezionandosi poi nel pop. Oggi, dopo anni di impegno e sacrifici, è stata l’unica italiana in gara a The Voice of Hungary, dove ha saputo conquistare pubblico e giudici superando le Blind Audition, il Duello e il temuto Knock Out. Durante la serata ai Laghi di Sibari, Cinzia ha emozionato i presenti anche con il suo ultimo singolo, Tilt — un brano speciale, scritto da Giorgio Sprovieri e prodotto dalla Roka Music, che racconta il conflitto interiore di chi si ritrova faccia a faccia con un passato che non vuole lasciar andare. «Tilt è la rappresentazione perfetta di quel momento in cui ci sentiamo in bilico tra la voglia di fuggire e quella di restare», ha raccontato la stessa Cinzia, dedicando il brano al pubblico presente.

L’atmosfera magica dell’area spettacoli dei Laghi di Sibari, la partecipazione calorosa della comunità e la forza interpretativa di Cinzia hanno reso la serata un’occasione preziosa per

condividere talento, emozioni e orgoglio per una concittadina che porta alto il nome di Cassano all’Ionio e di tutta la Calabria. Un ringraziamento speciale va all’Associazione Laghi di Sibari, al presidente Luigi Guaragna, al suo direttivo e al Comune di Cassano all’Ionio per il supporto e la presenza che hanno reso possibile un evento così sentito e partecipato. Ai Laghi di Sibari, ancora una volta, la musica ha saputo unire le persone, regalando al

territorio una serata da ricordare.