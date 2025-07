Cerchiara di Calabria, un gioiello nel Parco del Pollino. Natura e tradizione per un turismo autentico

- Advertisement -

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) – Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, Cerchiara di Calabria si conferma meta d’eccezione per chi cerca esperienze autentiche e rigeneranti, immerso in un contesto paesaggistico di rara bellezza. A fare da protagonista è l’acqua sulfurea che sgorga tra le rocce della Grotta delle Ninfe, un luogo carico di storia, mitologia e proprietà benefiche, che da secoli richiama abitanti e viaggiatori. Il nome Cerchiara deriva da antiche cerimonie amorose attorno a cerchi tracciati per terra dai saggi del borgo nel 1534. Secondo la leggenda, la città si sarebbe sviluppata su un insediamento greco chiamato Arponion, collegato a Epeo e al misticismo del cavallo di Troia. Durante i periodi longobardo e normanno, la zona fu fortificata come avamposto difensivo, con un castello sul ciglio delle gole del Caldanello.

La Grotta delle Ninfe: acque sulfuree di epoca romana

Giuseppe Ramundo, sindaco di Cerchiara di Calabria, afferma che «La nostra visione è chiara: valorizzare le risorse naturali nel rispetto del territorio. La Grotta delle Ninfe rappresenta un’eredità preziosa, simbolo di un rapporto armonico tra uomo e ambiente. Il nostro impegno è rivolto a migliorare l’accessibilità e la sicurezza del sito, promuovendo un modello di turismo rispettoso, sostenibile e legato alla nostra identità culturale». Il fascino della Grotta non risiede solo nella sua conformazione geologica o nelle caratteristiche dell’acqua che vi sgorga a circa 30°C, ma anche nella dimensione esperienziale: un contatto diretto con la natura, dove l’essenzialità diventa valore. Tra l’altro con i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso e soprattutto la sistemazione interna hanno permesso di rendere la Grotta delle sorgenti fruibile ai visitatori.

Cerchiara di Calabria: natura, spiritualità e tradizione

Alessandra Lauria, assessore al turismo, cultura e termalismo, innamorata della sua terra asserisce che: «Cerchiara propone un’offerta turistica che unisce natura, spiritualità e tradizione. Dalla Grotta delle Ninfe ai percorsi religiosi verso il Santuario della Madonna delle Armi, fino al pane cerchiarese, la nostra comunità accoglie visitatori desiderosi di vivere qualcosa di vero. Stiamo lavorando per integrare questi elementi in itinerari tematici che coinvolgano anche le strutture ricettive locali e gli operatori culturali.»

L’Amministrazione Comunale tutta, a gamba tesa già da un anno, intende rafforzare le collaborazioni con enti culturali, guide ambientali, operatori locali e associazioni per creare un’offerta turistica integrata. Si lavorerà su:

• Percorsi guidati e pacchetti esperienziali

• Valorizzazione dei cammini religiosi

• Promozione del termalismo naturale

Cerchiara di Calabria si racconta con semplicità e forza: attraverso l’acqua che cura, le pietre che parlano, i sentieri che uniscono. Lontano dai modelli turistici impersonali, qui si riscopre il valore dell’essenziale, della natura, dell’identità. Un viaggio a Cerchiara non è solo una visita: è un ritorno a ciò che conta davvero!