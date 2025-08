Cassano senza guardia medica nei festivi: la denuncia del Comitato per la tutela della salute

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – “Non deve più accadere che nei giorni festivi Cassano rimanga senza guardia medica.” È l’appello lanciato da Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo per la tutela della salute pubblica. “Basta con il solito ritornello della mancanza di medici. Qualcuno dovrà spiegare i criteri e le modalità di assegnazione dei medici per il servizio di continuità assistenziale. Analoga richiesta – ricorda Garofalo – era stata avanzata nei giorni scorsi dal Consigliere Regionale, Giuseppe Graziano. È tempo ed indifferibile – rimarca il portavoce – di istituire un posto intermedio di primo intervento presso il quale può recarsi il paziente per la gestione delle urgenze di basso-medio livello: codici bianchi e parte dei codici verdi, che ben si giustifica in assenza di una struttura ospedaliera”.

“La sanità territoriale cassanese, soprattutto nei weekend, non regge più”

“Chi ha bisogno – sottolinea Garofalo – di un medico deve affrontare viaggi lunghi e ore di attesa al pronto soccorso. Non è giusto. Non è giusto per le famiglie con bambini, per gli anziani che devono guidare per ore, per i medici lasciati soli davanti a responsabilità sempre più grandi. Le segnalazioni dei cittadini smontano alcune narrazioni, la sanità pubblica in questo territorio è in difficoltà, ormai è un dato di fatto. Non possiamo arrenderci a questo declino. Noi crediamo che un’altra strada sia possibile. Dobbiamo ricostruire – ha concluso -, una rete di servizi sanitari efficienti e capillari, rimettendo al centro il diritto di ogni cittadino a una sanità pubblica, gratuita e universale a che tuteli la salute pubblica”.