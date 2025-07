Cassano Ionio, sospeso il servizio di radiologia. La denuncia di Garofalo: «Stop ad esami tra cui la Moc»

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – “Lo avevamo annunciato, ma siamo stati inascoltati, circa la sospensione del servizio di radiologia presso il poliambulatorio di Cassano. Ad oggi, non si possono effettuare prenotazioni”. È quanto afferma in una nota Francesco Garofalo, portavoce del Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme.

“L’interruzione – evidenzia Garofalo -, ci è dato sapere sta comportando anche di non poter effettuare alcuni esami tra cui quella della Moc. La battuta d’arresto, tra l’altro in piena estate, di un servizio contemplato nei livelli minimi essenziali, va ad incidere negativamente in un poliambulatorio già fortemente depotenziato. Inoltre, da tempo, al gabinetto radiologico opera un solo tecnico e senza medico responsabile, che di fatto comporta che la radiografia dev’essere refartata dalla postazione dell’ospedale di Castrovillari”.

Cassano Ionio, Garofalo: “Carenze di organico sempre in estate”

“Di certo – prosegue -, i cittadini soprattutto, le fasce più deboli e quanti necessitano della Moc di questo territorio, che già pagano pesantemente un duro prezzo per la mancanza di una struttura ospedaliera, sono costretti a rivolgersi al di fuori del proprio comune di residenza o presso privati”.

“Non è la prima volta – ricorda Garofalo -, che le carenze di organico vengono a galla puntualmente nel periodo estivo, in cui la popolazione residente si quadrupla, atteso che il territorio di Cassano, conta ben tre popolosi centri urbani. Così come, è fuori da ogni logica, che nell’era del digitale non si riesce a fornire un normale servizio, oramai garantito dappertutto a distanza con la teleradiologia, che pure c’è ma non attiva. Su quest’ultima, nessuno ad oggi, ci ha spiegato le motivazioni del perché della non attivazione. Una storia – ha concluso -, ordinaria di scarsa attenzione che si trascina da un quarantennio“.