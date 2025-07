Cassano Ionio, per la lotta agli incendi ArticoloVentuno chiede un piano comunale di prevenzione

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – In estate la Calabria continua a soffrire per via degli incendi, un problema che si ripete annualmente e che interessa anche il comune ionio. A farlo presente è il gruppo consiliare ArticoloVentuno che anche quest’anno ribadisce la necessità per il Comune di “un piano di prevenzione degli incendi all’avanguardia”. Un appello, dice il gruppo, già avallato lo scorso anno e che viene riproposto nuovamente in quanto “la situazione lo richiede con urgenza”.

Il gruppo consiliare torna a chiedere con forza “che venga redatto e approvato un Piano comunale di prevenzione incendi, moderno, operativo, aggiornato e integrato nel sistema di Protezione Civile”. Un piano, dice ArticoloVentunom, che “dovrebbe includere: fasce tagliafuoco preventive, pulizia dei terreni incolti, sistemi di allerta e risposta rapida, e formazione per operatori e volontari”.

Cassano Ionio e gli incendi: le richieste di ArticoloVentuno al Comune

Sono molte le aree esposte al rischio incendio fa presente ArticoloVentuno, dal Monte di Cassano, alla Pietra di San Marco, la valle dell’Ejano, le zone adiacenti il Santuario della Madonna della Catena, Timpone Rosso, le campagne incolte intorno a Sibari, fino alle aree rurali a ridosso della SS106 e molte di queste, precisa il gruppo, “sono senza presidio, senza segnalazione, senza controllo. – e così tuona – Cassano non può permettersi di arrivare impreparato“.

Per questi motivi il gruppo consigliare propone l’attivazione immediata “del progetto “Sentinelle del Fuoco”, con l’impiego di vedette volontarie in collaborazione con le associazioni di protezione civile regolarmente accreditate presso la Regione Calabria e l’utilizzo di droni per la sorveglianza dall’alto nei mesi di massimo rischio”. Tutto questo, dice ArticoloVentuno, garantirebbe “un monitoraggio costante che permetterebbe di intervenire tempestivamente, limitando i danni e salvaguardando l’ambiente e le proprietà dei cittadini”.

“Tra le misure prioritarie da mettere in campo subito – aggiunge ArticoloVentuno – proponiamo anche l’installazione di bocchettoni antincendio nei punti strategici del territorio comunale. Questi dispositivi, collegati direttamente alla rete idrica, consentirebbero alle squadre di soccorso di rifornire rapidamente i mezzi durante le emergenze, garantendo così una maggiore tempestività negli interventi”.