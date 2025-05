Cassano Ionio: maltrattamenti e violenza ai danni della madre, arrestato un giovane di 23 anni

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – I Carabinieri hanno arrestato A.G.B., 23enne cassanese, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali in danno della madre convivente. Secondo la ricostruzione, il giovane, negli ultimi mesi, avrebbe ripetutamente offeso, ingiuriato e vessato la madre 54enne, arrivando in più occasioni persino ad aggredire fisicamente il genitore cagionandogli lesioni e a minacciarlo di morte con un coltello da cucina.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati in ripetuti maltrattamenti contro la madre, in particolare nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2025. All’esito delle formalità di rito, A.G.B. è stato traferito presso il carcere di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.