Cassano Ionio: dopo un’estate con oltre 200 interventi, a Sibari arriva una seconda postazione 118

Si tratta di una postazione non medicalizzata operativa H24 fino al 2030. Nei prossimi mesi saranno completate le procedure per l'avvio ufficiale del servizio

F.B.
F.B.
Stima lettura: 1 minuti
CASSANO IONIO (CS) – Sono ben 200 gli interventi effettuati tra il 4 agosto e il 6 settembre nell’area di Sibari e nei centri costieri limitrofi dalla postazione 118 non medicalizzata attivata a Marina di Sibari per il periodo estivo, grazie all’intesa tra Comune di Cassano All’Ionio, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e Misericordia. Questi i numeri diffusi dal Comune di Cassano Ionio che descrivono l’azione svolta nel corso dell’estate dai volontari delle Misericordie di San Marco Argentano e San Sosti, che con dedizione, competenza e spirito di servizio hanno assicurato un presidio sanitario di prossimità in un’area a forte presenza turistica.

Sanità a Sibari, i numeri di questa estate con la postazione 118

Nel dettaglio, in appena 33 giorni sono stati eseguiti 200 interventi di cui: 42 in codice verde, 118 in codice giallo e ben 40 in codice rosso. Tra questi: 10 interventi legati a incidenti stradali con feriti gravi, 3 arresti cardiaci gestiti con tempestività e competenza, 1 intervento salvavita su un neonato in crisi respiratoria.

“Questi numeri – ha commentato il sindaco Gianpaolo Iacobini – parlano da soli. Al di là di ogni polemica, raccontano di un servizio che ha salvato vite, che ha dato sicurezza, e che ha funzionato grazie alla collaborazione tra enti e all’impegno encomiabile dei volontari. A loro, all’Asp e alla Misericordia, va la gratitudine mia personale e di tutta la comunità cassanese”.

Una novità importante: la postazione 118 raddoppia

Il primo cittadino ha inoltre annunciato una novità di rilievo: “Grazie a un nuovo accordo tra Comune, Asp e Misericordia di Trebisacce, è stata sottoscritta una convenzione per istituire una seconda postazione 118 non medicalizzata a Sibari, operativa H24 fino al 2030 e che opererà congiuntamente alla postazione cassanese del 118. Nei prossimi tre mesi saranno completate le procedure per l’avvio ufficiale del servizio. È un passo importante. – conclde il primo cittadino – Serve ancora molto, è vero, ma questa è la direzione giusta. E noi continueremo a lavorare con serietà e concretezza”.

