Cassano Ionio: brutale aggressione ad un gruppo di extracomunitari, arrestato 24enne

CASSANO IONIO (CS) – I carabinieri anno rintracciato e arrestato un giovane di 24 anni, D.V., cassanese, ritenuto uno dei componenti del commando che, nella serata del 19 giugno scorso, nel pieno centro del Città delle Terme, ha brutalmente aggredito un gruppo di cittadini extracomunitari, riducendo in fin di vita un ragazzo nigeriano, ferito a colpi di spranga alla testa e agli arti.

Il fatto, avvenuto intorno alle ore 20:15 circa in via Ponte del Treno (ex Tangenziale Stazione) si è svolto sotto gli occhi di numerosi cittadini, spettatori dell’inaudita violenza di un gruppo di balordi che hanno eseguito il pestaggio anche davanti a bambini, anziani e coppie di giovani ragazzi a passeggio.

Scattate le indagini i militari hanno ricostruito la dinamica della brutale aggressione attraverso le testimonianze delle persone presenti nonché analizzando tutti gli impianti di videosorveglianza installati nelle vicinanze del luogo dell’aggressione e lungo le vie di avvicinamento e di fuga del commando di aggressori.

Si tratta del terzo membro del commando assicurato alla giustizia, dopo gli arresti del ventitreenne G.L.P. e del diciannovenne S.M. dello scorso giugno. Contestualmente i militari di Cassano hanno anche provveduto a notificare il provvedimento cautelare al ventisettenne A.F., individuato e identificato quale altro componente del gruppo degli aggressori, già ristretto presso il carcere di Cosenza in quanto raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione “Athena”.

L’attività intrapresa dai militari operanti, ha consentito dunque di ricostruire anche la condotta di D.V. accusato ora di tentato omicidio in concorso, nei confronti di un ragazzo nigeriano con l’aggravante dell’odio etnico e razziale. La Procura della Città del Pollino, condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto e ottenuto il provvedimento restrittivo, con il ventiquattrenne che, pertanto, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Castrovillari.