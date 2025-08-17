HomeIonio

Cassano Ionio, a settembre arriva al poliambulatorio un medico diabetologo

Inoltre, fino al 6 settembre resterà attiva la postazione estiva del 118 (non medicalizzata) a Marina di Sibari

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Prosegue l’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini verso i temi legati alla sanità e al diritto alla salute dei cittadini. A partire dal prossimo 4 settembre, prenderà servizio presso il poliambulatorio di Cassano All’Ionio un medico diabetologo, figura attesa da tempo e fondamentale per garantire la piena funzionalità del servizio di Diabetologia. Parallelamente, si continua a lavorare per affrontare altre criticità, in particolare quelle relative al servizio di radiologia. A tal proposito, si segnala che l’ASP di Cosenza ha già pubblicato un avviso per l’individuazione della figura professionale necessaria al potenziamento del reparto.

Oltre all’apertura del servizio di guardia medica a ferragosto scorso, con copertura sia diurna che notturna, altre certezze riguardano l’emergenza-urgenza: fino al 6 settembre resterà attiva la postazione estiva del 118 (non medicalizzata) a Marina di Sibari. Successivamente, a partire dall’autunno, la stessa postazione verrà trasferita a Sibari, dove sarà operativa h24 e per tutto l’anno.

Un altro importante traguardo è previsto da metà settembre, quando entrerà in funzione la postazione di atterraggio e decollo dell’elisoccorso, abilitata sia per l’operatività diurna che notturna, a supporto delle emergenze sanitarie. «Tanto è stato fatto, ma tanto ancora resta da fare – ha commentato il sindaco Gianpaolo Iacobini – ed è proprio per questo che continueremo a lavorare con determinazione, consapevoli di non essere soli in questo percorso. Un ringraziamento sentito va a quanti si battono da sempre per la difesa della sanità pubblica, e in particolare al Distretto Sanitario di Trebisacce e all’ASP di Cosenza, nelle persone della dottoressa Antonella Arvia e del dottor Martino Rizzo, che in questi primi due mesi e mezzo di sindacatura si sono rivelati interlocutori attenti, disponibili e preziosi».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Salute mentale e dipendenze, appalti prorogati. Ecco quanto guadagnano cliniche e comunità cosentine

Area Urbana
COSENZA – Prorogati gli appalti di cliniche psichiatriche e comunità terapeutiche cosentine. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza rinnova i contratti e i pagamenti...
gioacchino da fiore film londra

La pellicola su Gioacchino da Fiore “Joachim and the Apocalypse” aprirà il London Rolling...

Calabria
COSENZA - Dopo l'uscita nelle sale italiane lo scorso 5 dicembre 2024, riscontrando un ottimo interesse da parte del pubblico con richieste di proiezioni...
Spiagge più belle della Calabria

Le spiagge più belle della Calabria 2025: dal Tirreno allo Jonio ecco 10 paradisi...

Calabria
COSENZA - Le spiagge più belle della Calabria 2025? Sono tantissime le spiagge iconiche della nostra regione, ognuna con le proprie caratteristiche: da quelle...

Bomba d’acqua nel Vibonese: strade come fiumi, collegamenti interrotti e fango

Calabria
VIBO VALENTIA - Una violenta bomba d'acqua ha colpito nel pomeriggio di oggi tutto il territorio del Vibonese, provocando allagamenti e tanti disagi in...
Pippo Baudo

Addio a Pippo Baudo. Morto a 89 anni il re dei presentatori e simbolo...

Italia
ROMA - La TV italiana piange Pippo Baudo, morto a Roma all'età di 89 anni. Il maestro della Televisione Italiana, ha condotto tredici festival...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36993Area Urbana22250Provincia19742Italia7993Sport3841Tirreno2888Università1449
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

gioacchino da fiore film londra
Calabria

La pellicola su Gioacchino da Fiore “Joachim and the Apocalypse” aprirà...

COSENZA - Dopo l'uscita nelle sale italiane lo scorso 5 dicembre 2024, riscontrando un ottimo interesse da parte del pubblico con richieste di proiezioni...
estate viaggi vacanze turisti
Italia

Estate 2025, vacanze sempre più care. Codacons «+30% rispetto al periodo...

ROMA – Le vacanze nel 2025 costano decisamente di più. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha messo a confronto i prezzi attuali...
Università

Laureati Unical, occupazione in crescita: +12%, meno disparità di genere e...

RENDE - Il percorso di crescita dell’Università della Calabria, già riconosciuto in termini di qualità della didattica, della ricerca e dei servizi con la...
marcia schiavonea gaza
Ionio

A Schiavonea la “marcia in acqua per Gaza”: «un gesto semplice...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un gesto silenzioso dal mare. Domani, domenica 17 agosto a Schiavonea, si terrà la “Marcia in acqua per Gaza”, un’iniziativa...
tozzi - mannoia
Tirreno

Concerti d’estate, al Teatro dei Ruderi arrivano Fiorella Mannoia e Umberto...

CIRELLA (CS) - Il Teatro dei Ruderi prosegue la programmazione sulla scia della grande musica d’autore con un ciclo di concerti dedicati al cantautorato...
Area Urbana

Padre Fedele, l’ultimo viaggio al Marulla tra i ricordi «ci hai...

COSENZA - Tra i tanti desideri di Padre Fedele, c'è sempre stato quello di vedere un giorno, il suo Cosenza in Serie A. Oggi quel...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA